Società tech compra 400 milioni di Dollari di Bitcoin: la criptovaluta cresce del 5%

Importante notizia rilanciata dall'Independent e legata al mondo crypto. La società tech MicroStrategy, infatti, ha annunciato un acquisto da oltre 400 milioni di Dollari di Bitcoin, nell'ambito della sua strategia d'investimento in criptovalute.

La compagnia è specializzata nello sviluppo di software e strumenti di analisi dati, oltre che di tool di business intelligence.

Di recente però è saltata alla ribalta per le dichiarazioni del suo amministratore delegato Michael Saylor, il quale ha dato il via ad una serie di investimenti aziendali in Bitcoin. Con questo nuovo importante acquisto, oltre MicroStrategy possiede circa 3,6 miliardi di Dollari di criptovaluta.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 57.470,28 Dollari, il 5,91% in più rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale il trend è ancora in calo del 2,81%. In scia anche Ethereum, che ora è a quota 4.350 Dollari, il 6,67% in più rispetto ad ieri.

Non è chiaro se questo trend sia legato alla notizia di questo massiccio acquisto da parte di MicroStrategy, ma è innegabile che negli ultimi giorni le notizie sulla criptovaluta siano aumentate. Proprio qualche giorno fa, infatti El Salvador ha annunciato la creazione di una Bitcoin City, che sarà localizzata lungo il Golfo di Fonseca, vicino ad un vulcano.

In generale però il mese di Novembre è stato importante anche grazie al nuovo soft fork Taproot di Bitcoin.