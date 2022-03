Socios e Chiliz: pioggia di accuse per manipolazione dei prezzi

Socios, società che ha vissuto un vero e proprio boom nelle vendite di Fan Token di calcio, è al centro di una vicenda piuttosto complessa, che riguarderebbe direttamente il fondatore del progetto.

Infatti, nelle scorse ore Alexandre Dreyfus, CEO di Socios, è stato accusato di manipolazione nei pagamenti per interferire sul valore di Chiliz (CHZ), la criptovaluta utilizzata nell'ecosistema di Socios per acquistare i Fan Token, secondo quanto riportato da Off the Pitch.

Secondo quanto riportato, Dreyfus avrebbe evitato di pagare in quote di Chiliz (nell'ordine di milioni) alcuni consulenti. In un messaggio intercettato da Off the Pitch, Dreyfus avrebbe ammesso di voler evitare questi pagamenti perché "quando regali token, possono vendere a qualunque prezzo, semplicemente non gli interessa", col rischio di un dump che avrebbe potuto portare alla perdita di valore per i "veri investitori".

Curiosamente, dopo aver raggiunto la testata e aver raccontato la loro storia, alcuni di questi collaboratori avrebbero ricevuto l'intero importo di cui erano creditori. Il debito risaliva ai tempi in cui Socios era ancora in fase pre-startup e quindi i token CHZ non avevano ancora un valore ben definito sul mercato.

Ad altri consulenti e collaboratori non sarebbe andata altrettanto bene. Alcuni avrebbero visto rimodulato il proprio contratto, ricevendo una frazione del maltolto. Altri, invece, sarebbero stati addirittura licenziati. Chiliz, a sua volta, ha risposto alle accuse affermando che quanto raccontato, semplicemente, "non riflette la realtà dei fatti". Solo il tempo, a questo punto, stabilità qual è la verità.

Sono davvero tantissime le squadre di calcio che grazie a Socios sono entrate nel mondo della blockchain. Tra queste, anche la Juventus ha lanciato il suo fan token.