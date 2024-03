Soffiare sulle candeline di una torta è tra le peggiori cose che potreste fare a una festa

Sono il simbolo stesso del trascorrere del tempo, ma forse dovremmo cominciare a riconsiderare il loro utilizzo, almeno se siamo tra coloro che festeggiano ogni anno il compleanno e ci definiamo al contempo germofobici.

Una ricerca pubblicata dal Journal of Food Research di qualche anno fa ha infatti dimostrato che soffiare sopra le candeline per spegnere la loro fiamma è una delle cose peggiori che potremmo fare in preparazione di mangiare una torta di compleanno.

Oltre ad inquinare l'aria che respiriamo, come hanno scoperto altri scienziati che hanno analizzato il fumo rilasciato dalle candele, le candeline sono ricoperte da diverse pellicole microbiche, presenti al momento della loro produzione o del loro imbustamento. Raramente sono batteri potenzialmente dannosi per la nostra salute, ma sono comunque agenti estranei rispetto al nostro organismo.

Andando a spegnere le fiammelle, il nostro soffio va a spargere direttamente sopra la torta questi batteri, spargendo al contempo delle micro goccioline di saliva che contengono a loro volta milioni di altri microbi, provenienti direttamente dalla bocca del festeggiato.

Questo fenomeno va così a ricoprire la torta di una pellicola particolarmente spessa - seppur a livello microscopico - di batteri e germi, tanto che si osserva un'aumento del 1400% dell'intera popolazione batterica che abita la sua superficie, soprattutto se è coperta di sostanze grasse e oleose come la glassa, la panna o la ricotta.

A causa di questo trasferimento di batteri orali nella torta, è più probabile quindi che durante una festa avvenga un contagio diretto fra soggetti deboli ed è per questa stessa ragione se durante i mesi più bui della passata pandemia i medici sconsigliavano di radunarsi e di partecipare alle feste. Il virus del Covid-19 vi poteva essere fornito direttamente sul piatto, seppur stavate attenti a respirare lontano dalle altre persone.

Se pensate tuttavia che le torte siano gli unici elementi pericolosi presenti sulla nostra tavola, potreste inorridire di fronte al numero di batteri presenti sopra i nostri bicchieri o le nostre borracce.

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.