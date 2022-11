Soffiare sul cibo caldo lo raffredda davvero? Il motivo è affascinante

Si tratta di una reazione quasi istintiva e naturale: soffiare sul cibo quando è caldo, per evitare di scottarsi la lingua e mangiare al più presto la pietanza preferita. Una domanda potrebbe sembrare logica, ma la nostra azione serve davvero? Soffiare su una cibaria fumante la farà raffreddare?

La risposta non tarderà ad arrivare: sì, serve davvero. Quando viene soffiata dell'aria sopra il cibo bollente verrà sostituita con dell'aria più fredda, rispetto a quella più calda, in un processo noto come convezione. Poiché l'aria intorno alla tazza o al piatto ora è più fresca, aumenta la velocità di trasferimento del calore.

Allo stesso modo, una ciotola di cibo bollente ci mette meno tempo a raffreddarsi se si trova in una stanza fredda, rispetto a una stanza con una temperatura più elevata (anche fare rumore mentre si mangia migliora la qualità del cibo). Questo stesso procedimento è vero anche il contrario: un cono gelato si scioglie più rapidamente in una calda giornata estiva rispetto a un giorno qualsiasi invernale (ma attenti a non ghiacciarvi la testa!).

Il cibo perderà comunque calore trasferendo energia nella ciotola a causa della conduzione, ma soffiarci sopra accelera questo processo. Quando si soffia su cibo che contiene molta umidità, inoltre, si potrebbe anche attivare il raffreddamento per evaporazione, ovvero quando il nostro respiro allontana il vapore acqueo dalla superficie dell'elemento riscaldato, consentendo a più molecole d'acqua di evaporare.

Il raffreddamento per evaporazione è più efficace, quindi è più facile raffreddare i liquidi rispetto agli alimenti solidi.