Soffri di eczema? Lui è il responsabile del tuo prurito

Ecco una ricerca che potrebbe aiutare gli scienziati a ideare nuovi trattamenti contro il fastidioso eczema, ovvero una condizione che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Scopriamo il recente studio pubblicato sulla rivista Cell.

L'eczema, noto anche come dermatite atopica, arriva a colpire circa un adulto su dieci, con una maggiore frequenza riscontrata tra bambini e adolescenti. Dopo aver visto che il rugby causa una malattia neurodegenerativa, scopriamo di cosa si tratta questa volta.

Un team di ricercatori statunitensi ha infatti dimostrato in una serie di esperimenti su animali come un batterio particolarmente celebre, lo Staphylococcus aureus, è il principale responsabile del prurito persistente attivando direttamente i neuroni sensoriali nella pelle.

Fino ad oggi si riteneva infatti che le cellule immunitarie e le molecole infiammatorie che vengono rilasciate fossero le principali cause del prurito insopportabile, ma questa nuova ricerca non solo sembra screditare tale affermazione, ma trova anche un reale colpevole.

Diversi esperimenti hanno quindi dimostrato che topi impoveriti di mastociti e basofili, due tipi di cellule immunitarie implicate nel prurito e nelle allergie, continuavano a grattarsi ugualmente dopo l'esposizione allo S. aureus.

"Abbiamo identificato un meccanismo completamente nuovo dietro il prurito: il batterio Staphylococcus aureus, che si trova in quasi tutti i pazienti affetti da dermatite atopica cronica. Abbiamo dimostrato che il prurito può essere causato dal microbo stesso", afferma Isaac Chiu, immunologo della Harvard Medical School.

In particolare, i ricercatori hanno letteralmente rivestito alcuni piccoli animali con garze cariche di S. aureus. Una volta esposti a S. aureus si sono grattati le piaghe e i ricercatori hanno scoperto che i batteri si riunivano vicino alle terminazioni nervose sensoriali nella pelle esterna ormai infiammata.

Proseguendo con attente analisi, Chiu e colleghi hanno scoperto che un enzima rilasciato da S. aureus a contatto con la pelle, la proteasi V8, innesca comportamenti di prurito nei topi attivando un'altra proteina, PAR1, che attiva a sua volta i neuroni sensoriali.

Nel momento in cui gli animali venivano esposti esclusivamente a S. aureus ma senza la proteasi V8, non si grattavano e la loro pelle era decisamente meno irritata.

Le notizie positive giungono però quando i roditori sono stati trattati con un farmaco che blocca PAR1, che ha fatto attenuare quasi completamente tutti i sintomi.

Dopo la bella notizia del cervello che guarisce in 7 mesi in chi è dipendente dall’alcol, eccone un’altra. Le ripercussioni sull’essere umano sono infatti chiare. Una volta sperimentati tali risultati, saremo probabilmente in grado di realizzare creme e farmaci specifici per contrastare questo terribile prurito.