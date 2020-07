Soffrite il caldo? Sony ha creato il climatizzatore indossabile Reon Pocket

Le richieste e fantasie di milioni di persone sono realtà grazie a Sony. La società giapponese infatti ha annunciato il lancio di Sony Reon Pocket, un condizionatore indossabile che attraverso l'uso di una speciale maglietta è in grado di allietare i mesi più caldi dell'anno.

Come mostriamo nel filmato presente in apertura, il funzionamento è molto semplice e si basa sul fenomeno termoelettrico noto come effetto Peltier, che porta al trasferimento di calore facendo scorrere la corrente elettrica tra due metalli o semiconduttori, semplicemente facendoli entrare a contatto.

Posizionandolo giusto sotto il collo, il condizionatore è in grado di raffreddare la temperatura corporea di chi lo indossa, mantenendo fresca la tasca della maglietta. Tutto ciò è possibile attraverso l'uso di una ventola che espelle il calore del corpo.

Il controllo avviene attraverso un'applicazione disponibile sul Play Store di Android e l'App Store di iOS, che consente di regolare la temperatura sulla base delle proprie esigenze o di attivare una modalità automatica che in base alle condizioni esterna imposta il sistema di raffreddamento in maniera più appropriata.

Chiaramente, Reon Pocket può anche funzionare al contrario: in inverno ad esempio si può attivare la modalità inversa che espelle l'aria fredda per aumentare la temperatura coroporea.

Sony, che l'ha lanciato in esclusiva in Giappone al prezzo di 120 Dollari, ha annunciato che con una singola carica è in grado di garantire tra due a quattro ore di autonomia.