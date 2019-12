Software della banca va in tilt e trasferisce 37 milioni di Dollari sul conto di una donna

Trovarsi 37 milioni di Dollari sul proprio conto corrente, per poi vederli scomparire nel giro di pochi minuti. E' questa la storia di Ruth Balloon, una donna del Texas che lo scorso 10 Dicembre, mentre verificava il proprio estratto conto, si è trovata di fronte una somma di soldi spropositata.

Il saldo infatti era leggermente diverso rispetto a quello previsto. 37 milioni di Dollari è la somma guadagnaao dagli U2 in tutto il 2019, il che rende bene l'idea della portata.

Dopo averlo detto al marito, la Balloon ha immediatamente chiamato la banca per chiedere delucidazioni ma l'istituto di credito non ha potuto fare altro che scusarsi in quanto si era trattato di un errore del sistema di back office.

Secondo quanto riferito dalla banca, l'errore sarebbe stato causato dalla conversione del denaro. La donna infatti qualche giorno prima aveva tentato di convertire 1.300 Dollari canadesi in americani.



"A causa della fluttuazione dei tassi di cambio, tutte le transazioni in valuta estera devono essere inserite manualmente nel nostro sistema attraverso il back office. Quando la somma è stata digitata, il nostro rappresentante ha inserito il suo numero di conto nel campo dell'importo per errore. Sebbene il cliente abbia portato alla nostra attenzione l'errore e la transazione sia stata immediatamente invertita, l'errore sarebbe stato corretto durante la chiusura serale" ha affermato la banca al Business Insider.