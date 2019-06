Il software di Cellebrite è ora in grado di violare qualsiasi iPhone

Cellebrite, la società israeliana salita agli onori della cronaca per aver sbloccato l'iPhone del killer di San Bernardino per conto dell'FBI, ha annunciato una nuova versione del tool noto come Universal Forensic Extraction Device (UFED), battezzato UFED Premium, che è in grado di violare qualsiasi dispositivo basato su iOS.

Nella lista dei sistemi operativi supportati figura anche iOS 12.3, che è stato lanciato solo un mese fa da Apple.

Secondo Cellebrite, UFED Premium è in grado di estrarre i file anche da molti smartphone Android, tra cui il Galaxy S9 di Samsung.

In un post pubblicato su Twitter, Cellebrite si è detta "orgogliosa di presentare UFED Premium! Una soluzione esclusiva per le forze dell'ordine che consente di sbloccare ed estrarre i dati da tutti i dispositivi iOS e top di gamma Android".

Nella pagina dedicata, Cellebrite precisa che il software supporta tutti i dispositivi basati su iOS 7 e versioni successive, ma anche prodotti Android a marchio Samsung, Huawei, LG e Xiaomi. Secondo gli sviluppatori "si tratta dell'unica soluzione on-permise per le forze dell'ordine per sbloccare ed estrarre prove cruciali sugli smartphone iOS e top di gamma Android". Il prezzo non è però stato reso noto.

L'annuncio sicuramente sarà accolto favorevolmente dall'FBI ed altri organi simili, che due anni fa ha pagato 900.000 Dollari per sbloccare l'iPhone del killer di San Bernardino.