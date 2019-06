Avete sempre sognato di dare un nome ad una stella o un pianeta? Adesso è possibile

In occasione del 100esimo anniversario dell'International Astronomical Union (IAU), una società di astronomi con la sola autorità di nominare oggetti celesti (e che ai tempi svestì Plutone del suo status di pianeta nel 2006), sta offrendo la possibilità a tutti i paesi del mondo di rinominare un esopianeta e la stella in cui orbita.

All'Italia è stato assegnato il sistema planetario Hd 102195, una stella arancione che si trova nella costellazione della Vergine ed ha un esopianeta che gli orbita intorno: Hd 102195b, scoperto nell'ormai lontano 2006, è un pianeta gassoso gioviano caldo.

L'iniziativa durerà entro il 10 ottobre 2019 e sarà possibile votare attraverso questo sito. Si devono dare due nomi, uno per la stella e uno per il pianeta, seguendo delle semplici regole (che potrete leggere qui).

Un comitato nazionale sceglierà le migliori dieci proposte, e le prime tre saranno poi pubblicate nel sito da cui avete inviato le proposte. Tra il 20 ottobre e il 10 novembre 2019 sarà poi possibile votare i tre nomi pubblicati sul sito, e le due proposte con più voti saranno inviate direttamente all'IAU.

I nomi scelti non andranno a sostituire la denominazione alfanumerica, ma saranno riconosciuti come nomi pubblici ufficiali. E come se non bastasse, oltre al privilegio di aver dato il nome ad un pianeta ed una stella, i vincitori del concorso riceveranno diversi premi: un viaggio al Telescopio Galileo alle Canarie, abbonamenti a riviste scientifiche e visite ai musei astronomici dell’Istituto nazionale di astrofisica.

Non è la prima volta che gli astronomi chiedono l'aiuto del pubblico per dare un nome a un pianeta. Conosciamo circa 4.000 pianeti extrasolari, alcuni talmente strani e pericolosi, che un nome non gli renderebbe giustizia.