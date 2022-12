Sogni spesso la caduta dei tuoi denti o serpenti? Non sei il solo

Tutti prima o poi sognano, ma cosa? Incredibilmente, quello che succede all'interno del nostro cervello durante la notte sembra essere più comune del previsto... così come afferma una nuova indagine di un team del sito web del sonno Mornings.co.uk, che ha analizzato le ricerche Google per vedere quali erano i sogni più cercati in ogni paese.

Avete mai sognato la caduta di un dente o serpenti? Bene, non siete i soli. Secondo l'analisi, i serpenti vengono sognati almeno 352.000 volte al mese in Brasile e 214.000 in Turchia. Ovviamente le aree in cui esistono queste creature tendevano a vedere i serpenti in cima ai sogni (o incubi) delle persone, ma non solo.

Nel Regno Unito, dove la minaccia di un morso di uno di questi rettili velenosi è sicuramente irrisoria, gli animali striscianti erano ancora il secondo termine più ricercato dopo una notte. Tuttavia, in risultati simili a quelli osservati in gran parte del Nord America e dell'Europa occidentale, il sogno che le persone nel Regno Unito cercavano di gran lunga era "la caduta dei denti" (mentre in Italia quello più comune sembra riguardare la gravidanza così come potrete osservare dall'immagine in calce alla notizia).

Anche negli Stati Uniti la caduta dei denti è al primo posto, con 81.000 ricerche al mese sull'argomento, oltre ad altre minacce come orsi e ragni. Incredibilmente, questo argomento - secondo le prove storiche - viene discusso almeno dal II secolo dopo Cristo. Il significato della caduta dei denti per molti è la morte dei parenti, un'interpretazione così popolare che viene menzionata e respinta perfino da Freud.

Nonostante la maggior parte dell'analisi dei sogni possa essere considerata pseudoscienza al giorno d'oggi, un'interpretazione degli anni '60 ha spiegato che è più plausibilmente la paura di invecchiare. Lo stesso argomento è stato analizzato in un altro studio del 1984: coloro che facevano sogni simili "erano significativamente più ansiosi e depressi e sentivano di avere meno controllo sulle proprie vite".

C'è anche un'altra semplice spiegazione: chi sperimenta tali immagini durante il sonno ha magari più probabilità di preoccuparsi della salute della propria bocca durante le ore di veglia. Insomma, quello che emerge da questa notizia è che i vostri sogni sembrano essere abbastanza comuni, come quelli avvenuti durante la pandemia.