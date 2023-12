Fine dei sogni: Hyperloop One sta per chiudere. Addio ai trasporti nei tubi

Ricordate Hyperloop One? La società, che prometteva di trasportare le persone attraverso tubi senz’aria a 1200 chilometri orari, sta per chiudere. A riportare la notizia è Bloomberg, secondo cui l’azienda starebbe svendendo le sue attività, chiudendo gli edifici e licenziando i dipendenti.

La chiusura formale sarebbe prevista a fine anno, quando le proprietà intellettuali passeranno all’azionista di maggioranza, il principale operatore portuale di Dubai DP World.

Fondata nel 2014, la startup ha ottenuto finanziamenti per circa 450 milioni di Dollari in venture capital ed altri investimenti. Finisce quindi anche il sogno iniziato con il così detto “alpha paper” di Elon Musk pubblicato nel 2013, dove il fondatore di SpaceX teorizzava che le capsule aerodinamiche di alluminio piene di passeggeri o merci potrebbero essere spinte attraverso tubi quasi senz’aria a velocità fino a 1200 chilometri orari. I tubi in questione, sollevati su tralicci interrati sotto terra, secondo Musk potrebbero essere costruiti all’interno o tra varie città, dando il via ad un nuovo sistema di trasporto destinato a cambiare il modo in cui viviamo, lavoriamo, viaggiamo e spostiamo le merci. Musk aveva teorizzato un viaggio da Los Angeles a San Francisco in soli 30 minuti, in un’idea che ha catturato l’immaginazione di ingegneri ed investitori di tutto il mondo.

Hyperloop Technologies ha cambiato il nome in Hyperloop One nel 2016 e poi nuovamente in Virgin Hyperloop. Nel 2017 ha risolto una causa con uno dei suoi co-fondatori Borgan BamBrogan, mentre nel 2018 un altro cofondatore, Shervin Pishevar, è stato estromesso.

Alla base della decisione di chiudere c’è una situazione economica non facile: nonostante un nuovo investimento da 50 milioni di Dollari di due investitori, Hyperloop è sempre stata a corto di contanti.

In termini pratici, nel 2020 ha condotto il suo primo ed unico test con passeggeri umani, in cui pod ha raggiunto una velocità massima di 160 Km/h, ben al di sotto delle promesse originali.

Negli scorsi anni, si era parlato anche di un approdo di Hyperloop in Italia, per collegare nord e sud.