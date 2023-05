Sogni di mangiare in un ristorante nello spazio? Dal prossimo anno potrai farlo

Mangiare un pasto in un ristorante (letteralmente) stellato al "confine dello spazio" potrebbe divenire realtà già il prossimo anno. Scopriamo insieme un’idea suggestiva ma sicuramente per pochi.

Dopo aver visto l’aereo del futuro, è innegabile che il turismo spaziale prenderà piede molto presto. Una nuova impresa fondata dall'ex controllore del traffico aereo Vincent Farret d'Astiès e denominata "Zephalto", sta attualmente vendendo "biglietti di pre-prenotazione" per i prossimi viaggi in una capsula pressurizzata, soprannominata Celeste, attaccata a un pallone stratosferico.

Questa capsula riuscirà a raggiungere un'altitudine di ben 25 chilometri, permettendo agli ospiti di ammirare addirittura la curvatura della Terra.

Nonostante non riesca ad arrivare nello spazio suborbitale, riuscirà ugualmente a volare molto più in alto degli aerei commerciali. Cosa comporterà ciò? Splendide viste della Terra e delle stelle, ma senza la perdita di gravità e la conseguente sensazione di assenza di gravità. Inutile dire come i biglietti siano andati subito esauriti.

I posti a bordo dei primi voli dalla fine del 2024 alla metà del 2025 sono infatti già stati assegnati e ora vengono venduti quelli dalla metà del 2025 in poi. Celeste promette di traghettare sei passeggeri e due piloti alla massima quota in soli 90 minuti, a una velocità di quattro metri al secondo. Una volta raggiunta la corretta altitudine, la capsula galleggerà quindi sopra la Terra per tre ore. Arriviamo però alla brutta notizia.

Come è facile immaginare, tale esperienza unica al mondo non avrà un costo propriamente "accessibile". Al momento le sole prenotazioni anticipate costano 10.000 euro e danno agli acquirenti la possibilità di prenotare un posto. In totale però, un viaggio su Celeste costerà oltre 120.000 euro.

Naturalmente l’intero viaggio sarà all’insegna del lusso e della qualità estrema di cibo e bevande, con ovviamente "la vista e il viaggio in generale rimangono il fulcro centrale dell'offerta, consentendo agli ospiti di apprezzare e ammirare la bellezza di ciò che li circonda".

Zephalto desidera ovviamente che "gli chef siano in grado di esercitare la loro licenza creativa e garantire la possibilità di personalizzare l'esperienza degli ospiti per offrire qualcosa di raffinato ed elevato".

La stessa compagnia afferma inoltre di aver lavorato a stretto contatto con l'agenzia spaziale francese CNES e annovera la compagnia aerea Airbus come uno dei suoi partner. Infine, il pallone, come anche probabilmente la "balena volante", sarà alimentato ad elio.