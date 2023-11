Il sogno è finito: vivere 3 anni su una nave da crociera non è più possibile

Dopo diverse settimane di silenzio, la compagnia ha (finalmente) annullato la favolosa crociera di 3 anni sognata e pagata da molti. Le motivazioni? Semplice, non c’è più una nave.

Parliamo nello specifico del viaggio inaugurale di tre anni della Life at Sea Cruises, con partenza da Istanbul, in Turchia, il 1° novembre. Dopo due rinvii decisamente poco incoraggianti, la crociera è stata definitivamente annullata.

Molti di voi ricorderanno la signora che voleva vivere 3 anni su una nave, ma anche lei sfortunatamente ha visto il suo infrangersi. Non solo, ma diversi passeggeri che hanno prenotato le 111 cabine vendute si trovano ancora a Istanbul, con grandi difficoltà per rientrare.

La società si è offerta di pagare l’alloggio fino al 1° dicembre e i voli di ritorno a casa per chiunque sia rimasto bloccato a Istanbul, ma il problema è che molti affermano di non avere più una casa, venduta per potersi permettere il viaggio stesso.

Come vi avevamo già raccontato in precedenza, ogni viaggio costava decine di migliaia di euro e stando alle parole della compagnia che ha dichiarato che effettuerà i rimborsi in rate mensili a partire da metà dicembre, ora bisognerà aspettare diversi mesi per riavere i propri soldi.

Dopo sei settimane di incertezza, durante le quali la compagnia ha più volte comunicato agli ospiti che l’acquisto di una nuova nave stava richiedendo più tempo del previsto, il 16 novembre un'altra compagnia, la Celestyal Cruises, ha annunciato di aver acquistato l'AIDAaura, ovvero la nave che doveva salpare proprio il 1° novembre.

A questo punto, appariva chiaro che qualcosa non funzionasse, ragion per cui i passeggeri hanno ricevuto un messaggio direttamente da Vedat Ugurlu, proprietario di Miray Cruises e di Life at Sea. Scusandosi per l’inconveniente, ha finalmente confermato che la crociera non sarebbe partita come previsto.

Ugurlu ha quindi affermato che: "Miray non è una compagnia così grande da permettersi di pagare 40-50 milioni di euro per una nave. Gli investitori hanno rifiutato di sostenerci ulteriormente a causa dei disordini in Medio Oriente".

Come se non bastasse, probabilmente minando ulteriormente la propria credibilità, Ugurlu ha anche detto ai passeggeri che la compagnia ha poi tentato, senza riuscirci, di acquistare un'altra nave e che stava lavorando su una terza.

Inoltre, esiste la possibilità di far partire la crociera sulla MV Gemini, ovvero una delle navi più piccole di Miray. Anche in questo caso però, i problemi sono dietro l’angolo.

In realtà, la Gemini si trova al centro di una causa per diffamazione intentata da Miray contro Mikael Petterson, ovvero l'ex amministratore delegato di Life at Sea Cruises. La causa afferma che Petterson definì la nave "non idonea alla navigazione", accusa che (ovviamente) Miray negò e continuare a negare.

Considerando che vivere su una nave da crociera rappresenta ancora un sogno, noi saremo sicuramente qui per scoprire come finirà!