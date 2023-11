Ecco un posto da sogno: isola meravigliosa e...zero zanzare!

Si chiama nello specifico Soneva Fushi e si tratta di uno splendido resort presente sull'isola privata di Kunfunadhoo alle Maldive. La particolarità? È probabilmente l’unica meta turistica (sul mare) totalmente libero da zanzare. Come ci saranno riusciti?

La splendida struttura che potete osservare al seguente link ha collaborato con la società tedesca Biogents, che ha sviluppato delle vere e proprie trappole per zanzare che si basano su attrattivi rispettosi dell'ambiente.

"Stavamo cercando modi per gestire le zanzare senza l’uso di prodotti chimici", ha affermato Arnfinn Oines, direttore della coscienza sociale e ambientale di Soneva. Tale problema, peggiora notevolmente durante tutta la stagione dei monsoni, che va da maggio a novembre. Dopo aver visto nascere una nuova isola dal nulla, scopriamo diverse ed efficaci soluzioni.

In particolare, sono state adoperate due diversi tipi di trappole, per un totale di oltre 500 posizionate intorno all’isola. Il primo tipo, chiamato BG-GAT, è una trappola passiva pensata per le zanzare tigre che hanno già punto qualcuno e stanno cercando un posto dove deporre le uova. Il secondo tipo invece, denominato BG-Mosquitaire CO2, ha lo scopo di attirare le zanzare utilizzando l'anidride carbonica creata attraverso la fermentazione del lievito e dello zucchero, che imita la pelle umana.

I risultati sono realmente sorprendenti. Nelle prime settimane ad esempio, le trappole catturavano migliaia di zanzare ogni giorno. Già nel primo anno è stato inoltre osservato un calo di esemplari pari al 98%.

Non contenti, il team di Soneva effettua ispezioni della proprietà per identificare e ridurre la presenza di teloni o qualsiasi altro oggetto che potrebbe trattenere acqua stagnante, necessaria per la riproduzione degli insetti.

Le ripercussioni in tutto l’ambiente circostante sono decisamente notevoli. Diversi insetti, frutti, piante e persino animali nativi delle Maldive, hanno infatti ripreso dimora stabile su questa splendida isola.

Oggi, nonostante non sia l'hotel più stretto del mondo, Soneva Fushi rimane un esempio di lusso sostenibile nel mondo dell'ospitalità. Le iniziative ambientali però, non si fermano qui. Il resort porta avanti anche una filosofia zero rifiuti e un innovativo programma di ripristino dei coralli.