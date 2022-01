Solana: per la Bank of America sarà la 'VISA del digitale', meglio di Ethereum

Solana è una delle migliori criptovalute del 2022, almeno dal punto di vista dei guadagni fatti registrare dalla moneta negli scorsi dodici mesi. Tuttavia, la valuta potrebbe avere anche altri punti forti: in particolare, secondo la Bank of America, Solana potrebbe diventare la "Visa" del mondo digitale, cioè del Metaverso.

In particolare, la Bank of America ha spiegato in una nota agli investitori che "Solana potrebbe diventare la Visa dell'ecosistema degli asset digitali", spiegando che il focus sulla scalabilità, la facilità di utilizzo e le gas fees ridotte potrebbero farne una criptovaluta "franca" molto apprezzata per gli scambi nel mondo digitale, ovvero nel Metaverso, sorpassando persino Ethereum.

La nota della Bank of America è stata rilasciata dopo un incontro con la Solana Foundation, in particolare con Lily Liu, una dei fondatori della criptovaluta nel 2020. Nell'ultimo anno fiscale, le transazioni digitali basate su Solana sono state più di 50 miliardi: per fare un confronto, VISA, che è un gigante dei pagamenti digitali sul mercato da decenni, ha fatto registrare 164,7 miliardi di transazioni nell'anno fiscale 2021.

In particolare, Solana potrebbe avere un futuro nel mercato degli NFT, dove le sue gas fees ridotte potrebbero portare gli utenti a preferirla alla blockchain Ethereum, decisamente più costosa per il minting di Non-Fungible Token. Solo nel 2021, ben 5.7 milioni di NFT sono stati creati con Solana, secondo l'analista Alkesh Shah.

Nella sua nota, la Bank of America riporta che "Solana dà la priorità alla scalabilità, ma utilizza una blockchain meno decentralizzata e sicura, che per questo ha i suoi svantaggi. Ethereum dà priorità alla decentralizzazione e alla sicurezza, ma al costo della scalabilità, che ha portato a lunghi periodi di congestione delle reti ed a gas fees che sono state a volte più elevate del valore stesso delle transazioni".