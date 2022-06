Solana lancia uno smartphone Android crypto: è un modello noto, colpo di scena

In seguito alla ripartenza della rete Solana, torniamo ad approfondire il progetto crypto per via di un annuncio per certi versi inaspettato. Infatti, è stato svelato uno smartphone Android che mira al web3.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e The Verge, nella giornata del 23 giugno 2022, nel corso di un evento tenutosi a New York (Stati Uniti d'America), è stato ufficializzato il fatto che Solana ha deciso di collaborare con OSOM, azienda che include un buon numero di ex dipendenti di Essential (società che era stata messa in piedi da Andy Rubin, creatore di Android).

Scendendo maggiormente nel dettaglio, si fa riferimento allo smartphone precedentemente conosciuto come OSOM OV1, dispositivo che per lungo tempo è stato al centro dell'attenzione degli appassionati del settore. Ebbene, ora il modello è stato rinominato e viene riproposto in salsa web3, strizzando dunque l'occhio al mondo crypto.

Signore e signori, date il benvenuto a Solana Saga, smartphone che vedrà l'inizio delle spedizioni nel primo trimestre del 2023. Durante l'evento si è fatto riferimento a una disponibilità estesa a US, CA, UK e EU: il prezzo sarà di 1.000 dollari. I preordini sono già partiti sul portale ufficiale di Solana e richiedono un deposito di 100 dollari.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Solana Saga, troviamo uno schermo OLED da 6,67 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Il focus del prodotto risiede però nel supporto alle app che si basano sulla blockchain Solana, dal marketplace NFT Magic Eden all'exchange Orca, passando per Phantom e per il nuovo store per le app chiamato Solana Mobile Stack. Insomma, si punta a creare un ecosistema per gli amanti del mondo crypto.