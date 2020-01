Il Solar Orbiter, una missione europea che studierà il Sole, verrà lanciata tra un mese

Solar Orbiter, una missione guidata dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) con la partecipazione della NASA, è prevista per il lancio in cima a un razzo Atlas V il 5 febbraio dalla stazione aeronautica di Cape Canaveral in Florida. Il decollo arriva 18 mesi dopo il lancio del Parker Solar Probe, il veicolo spaziale che si è avvicinato di più al Sole.

Il Solar Orbiter non proverà a battere questi incredibili primati, e arriverà - al massimo - a 42 milioni di chilometri dal Sole. Tuttavia, il veicolo spaziale farà alcune cose inedite. Per cominciare, il veicolo dell'ESA (che ha recentemente guadagnato un budget da record) osserverà direttamente la nostra bella stella. Inoltre, il Solar Orbiter, grazie alla sua particolare orbita, scruterà le regioni polari del Sole in un modo senza precedenti.

"Non siamo mai stati in grado di immaginare i poli del Sole", afferma Holly Gilbert, vice scienziata del progetto della NASA per il Solar Orbiter. "Questo è estremamente importante per l'elioseismologia, ma anche per osservare il campo magnetico globale del Sole. Per modellare l'attività meteorologica spaziale e l'attività in generale della stella, abbiamo bisogno di un quadro globale completo del campo magnetico."

Dal peso di 1.800 chilogrammi, la sonda spaziale è dotata di 10 diversi strumenti scientifici, che utilizzerà "per esaminare come il sole crea e controlla l'eliosfera, la vasta bolla di particelle cariche soffiate dal vento solare nel mezzo interstellare", hanno scritto i funzionari dell'ESA una descrizione della missione. "Il veicolo spaziale combinerà osservazioni in situ e di telerilevamento per ottenere nuove informazioni sul vento solare, il campo magnetico eliosferico, le particelle energetiche solari, i disturbi interplanetari transitori e il campo magnetico", aggiungono.

I dati raccolti dal Solar Orbiter e dal Parker Solar Probe, permetteranno agli scienziati di ottenere due punti di vista differenti dello stesso obiettivo. Allo stesso modo, le misurazioni da parte delle due sonde dovrebbero consentire una migliore comprensione del campo magnetico solare.

La nostra stella non avrà più segreti da nascondere!