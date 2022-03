Solar Orbiter sta per scattare una foto senza precedenti al Sole: la più vicina mai fatta

La missione Solar Orbiter (SOLO) dell'ESA è stata lanciata a febbraio 2020 con destinazione il Sole. La sonda è attualmente in viaggio, ed entro fine mese si troverà nel punto più vicino alla nostra stella mai raggiunto da un veicolo spaziale. È qui che verranno scattate diverse foto che faranno la storia.

La missione europea SOLO eseguirà entro fine marzo l'avvicinamento più prossimo al Sole, giungendo in un'orbita che fin ad ora mai nessun veicolo o sonda spaziale ha raggiunto.

Il compito di SOLO è quello di studiare mediante i suoi complessi strumenti la composizione della nostra stella, più precisamente osservandone il plasma, il campo magnetico, e persino le particelle energetiche del vento solare, le quali risulteranno pressoché incontaminate vista la vicinanza alla stella.

Solar Orbiter ha già suscitato grande entusiasmo quando nel giugno del 2020 ha catturato le sue prime immagini della superficie del Sole; a quel tempo si trovava ancora ad una considerevole distanza, a circa 77 milioni di chilometri. Ora, invece, la sonda arriverà alla distanza record di appena 48 milioni di chilometri. Tale avvicinamento è previsto per il 26 marzo.

Cosa potrà osservare a tale vicinanza la sonda SOLO? Persino gli scienziati non sanno bene cosa aspettarsi e le parole di Daniel Müller, scienziato a lavoro sul progetto Solar Orbiter, sono molto chiare: "Da questo punto in poi stiamo entrando nell'ignoto per quanto riguarda le osservazioni del Sole di Solar Orbiter. Nessun veicolo spaziale prima aveva portato una fotocamera così vicino alla nostra stella, il che significa che Solar Orbiter batterà il proprio record ancora una volta".

Se tutto andrà bene, questo sarà solo l'inizio di una lunga serie di successi per la sonda SOLO dell'ESA: tra circa 7 anni, per esempio, Solar Orbiter subirà un'inclinazione volontaria della sua orbita, portando gli strumenti ad osservare i poli del Sole, mai studiati in maniera diretta. Ne vedremo sicuramente delle belle!

Nel frattempo, nel nostro vicinato stellare ,c'è anche un'altra sonda che sta facendo la storia per quanto riguarda lo studio della nostra stella, ed è la Solar Probe della NASA.