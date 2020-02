Il Solar Orbiter, il veicolo spaziale europeo, già a lavoro per svelare i misteri del Sole

Il 10 febbraio 2020, il Solar Orbiter dell'ESA è partito dalla Terra ed ha iniziato a farsi strada nel cosmo verso il Sole, la sua destinazione. Il veicolo spaziale, infatti, studierà le regioni polari della nostra stella per i prossimi sette anni. Recentemente, gli strumenti dell'orbiter si sono schierati, e tutto funziona perfettamente.

La missione trasporta un totale di dieci strumenti; quattro di questi strumenti sono progettati per misurare le proprietà dell'ambiente attorno al veicolo spaziale, in particolare le caratteristiche elettromagnetiche del vento solare. "Misuriamo campi magnetici migliaia di volte più piccoli di quelli che conosciamo sulla Terra. Anche le correnti nei cavi elettrici rendono i campi magnetici molto più grandi di ciò che dobbiamo misurare. Ecco perché i nostri sensori sono su un braccio, per tenerli lontani da tutta l'attività elettrica all'interno del veicolo spaziale", afferma Tim Horbury dell'Imperial College di Londra.

Prima che lo strumento possa essere utilizzato per soddisfare lo scopo per cui è stato creato, dovrà sottoporsi a una serie di calibrazioni per assicurarsi che funzioni tutto correttamente. Ciò avverrà tra oggi e la fine di aprile e i ricercatori dietro lo strumento sperano di iniziare a raccogliere dati scientifici entro la metà di maggio. "Gli strumenti di telerilevamento saranno messi in servizio nei prossimi mesi e non vediamo l'ora di testarli ulteriormente a giugno, quando Solar Orbiter si avvicinerà al Sole", afferma Yannis Zouganelis, vice scienziato del progetto.

La combinazione di tutti gli strumenti dell'orbiter aiuteranno gli scienziati ad osservare il legame tra gli eventi sulla superficie del Sole e i fenomeni legati al vento solare. "I dieci strumenti a bordo della nostra missione suoneranno insieme come strumenti in un'orchestra", afferma infine lo scienziato del progetto Daniel Müller. Nei prossimi anni, inoltre, il Soler Orbiter lavorerà in combinazione con la sonda solare Parker della NASA.