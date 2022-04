I soldati russi a Chernobyl si stanno ammalando di avvelenamento da radiazioni

Secondo quanto recentemente affermato, i soldati russi che hanno occupato l'area intorno alla centrale nucleare di Chernobyl si stanno ammalando di avvelenamento da radiazioni. Diverse truppe, infatti, sono state portate d'urgenza in una struttura medica specializzata in Bielorussia dopo l'esposizione ad alti livelli di radiazioni.

Sono anche stati segnalati numerosi soldati che si trovavano in un'area altamente irradiata vicino alla centrale, chiamata "Foresta Rossa", senza adeguati dispositivi di protezione. Reuters racconta, in base a quello riferito da due dipendenti ucraini di Chernobyl, che i soldati hanno fatto irruzione nell'area su veicoli blindati.

Uno dei soldati russi, in base a quanto riferito, non aveva nemmeno sentito parlare del famigerato disastro nucleare del 1986. Ciò dimostra come l'Unione Sovietica ai tempi abbia cercato di insabbiare l'accaduto ai suoi cittadini; quello che un rapporto del KGB all'epoca chiamava misure "per prevenire il panico e voci provocatorie".

I dipendenti che lavorano ancora nel sito, inoltre, hanno affermato che il convoglio di veicoli russi che ha fatto irruzione nella Foresta Rossa ha creato un picco nei livelli di radiazioni nella zona a causa del rilascio di polvere radioattiva nell'aria. Questa affermazione non può essere verificata attualmente, ma sono stati effettivamente osservati alcuni picchi nel sito da febbraio.

Fortunatamente per tutti il conflitto nell'area di Chernobyl sembra che si stia estinguendo, e le truppe russe si stanno ritarando dalla zona.