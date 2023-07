Soldato USA arrestato: stava attraversando il confine della Corea del Nord

Lloyd Austin, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, ha dichiarato di sta monitorando e lavorando per prestare soccorso a Travis King, un Soldato statunitense di Seconda Classe che ha attraversato il confine dalla Corea del Sud alla Corea del Nord. L’uomo, secondo quanto riportato, sembrerebbe essere sotto custodia nordcoreana.

Il Comando delle Nazioni Unite ha comunicato che l’uomo ha attraversato il confine senza un’autorizzazione. Nonostante non ci sia nessuna fonte certa, circolano informazioni circa la reale situazione di King: egli era stato appena rilasciato da una prigione sudcoreana e affrontava azioni disciplinari negli Stati Uniti. La zona sudcoreana da cui proviene, prima dello sconfinamento, è la JSA, nota come Panmunjom, meta turistica assai popolare.

Travis King sarebbe il primo cittadino statunitense ad esser detenuto in Corea del Nord da quasi cinque anni. L’uomo ha forse interpretato lo sconfinamento come un’impresa alla portata di mano, dato che le guardie nordcoreane erano meno numerose rispetto a quelle del Sud. Tuttavia, l’aeroporto non è chiaro come sia riuscito a lasciare.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha “approfittato” di questo inconveniente per ricordare ai cittadini statunitensi di non entrare in Corea del Nord, visti i precedenti e le chiare leggi che implicano l’arresto e la detenzione a lungo termine.

Tutto questo, inoltre, è avvenuto in un momento di grande tensione tra le due Coree, con gli sforzi diplomatici bloccati.