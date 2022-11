I soldi comprano la felicità? Ricercatori regalano 10.000 euro a volontari per scoprirlo

La scienza ne discute da moltissimo tempo: ma i soldi fanno la felicità? C'è chi dice no e c'è chi dice di sì, ma solo una certa cifra. Sebbene il denaro non sia certamente una garanzia di felicità, i ricercatori in un nuovo sforzo accademico hanno cercato di trovare la risposta definitiva al quesito dando 10.000 dollari a dei volontari.

"Confrontando i destinatari di contanti con un gruppo di controllo che non ha ricevuto denaro, questo esperimento preregistrato fornisce prove causali che i trasferimenti di denaro aumentano sostanzialmente la felicità in un campione globale diversificato", scrivono gli autori nello studio pubblicato sulla rivista PNAS.

La cifra elargita è stata accolta più positivamente nei paesi a basso reddito, che erano tre volte più felici di quelli nei paesi a reddito più alto. Lo studio è stato sovvenzionato da due ricchi donatori che hanno accettato di ridistribuire 2 milioni di dollari a 200 persone in sette paesi ad alto reddito, come gli Stati Uniti, a paesi con un PIL medio più basso, come il Kenya. I partecipanti parlavano tutti l'inglese, erano per lo più istruiti a un livello di laurea o superiore e la loro età variava.

I fortunati hanno ricevuto tutto il denaro immediatamente ed è stato detto loro di spenderlo come volevano entro tre mesi. Successivamente è stato chiesto loro di compilare un sondaggio, una volta al mese per tre mesi, e un altro sei mesi dopo il pagamento. Nello studio è stato anche esaminato un altro gruppo di controllo di 100 individui che non hanno ricevuto denaro.

I partecipanti che hanno ricevuto denaro, com'è ovvio che sia, hanno indicato significativi miglioramenti della felicità rispetto al gruppo di controllo, con l'effetto più elevato nei paesi a basso reddito. Le persone nei paesi ad alto reddito, con uno stipendio annuale che superava i 100.000 dollari, non hanno avuto alcun guadagno significativo in termini di felicità.

Tra i 200 partecipanti che hanno ricevuto contanti, la soddisfazione totale della vita è migliorata in media di 0,36 punti a persona, mentre la soddisfazione dei donatori è diminuita di circa 0,16 punti ciascuno. Così come aveva sottolineato un altro studio, a quanto pare il denaro rende felici... ma solo fino a un certo punto e non in tutti i casi.