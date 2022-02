Più soldi si guadagnano, più si è felici, secondo uno studio

"I soldi non fanno la felicità". Queste parole accendono ogni volta una grande e accesa diatriba, tra i sostenitori di quanto affermato e dai detrattori. Lo stesso vale per gli studi scientifici sulla questione, che sono sempre molto discordanti. Quindi, un nuovo studio cerca di offrire un nuovo punto di vista sulla discussione.

Vi abbiamo già parlato di Matthew Killingsworth, dell'Università della Pennsylvania, che aveva condotto uno studio sulla quantità di soldi che servono per essere felici. Bene, proprio recentemente adesso lo scienziato è ritornato a far parlare di sé, con un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dall'app per telefono Track Your Happiness, agli utenti è stato chiesto di valutare la felicità e la soddisfazione del momento. In tutto sono state raccolte 1.725.994 segnalazioni da 33.391 adulti in età lavorativa che vivono negli Stati Uniti. La relazione tra reddito e livelli di felicità era piuttosto lineare, sia in termini di benessere vissuto che per la soddisfazione della vita.

Lo studio quindi dimostra l'esistenza di una correlazione tra reddito, benessere e soddisfazione della propria vita. "Le persone potrebbero spendere denaro per ridurre la sofferenza e aumentare il divertimento", afferma Killingsworth. "Redditi più alti sono associati sia al sentirsi meglio momento per momento che all'essere più soddisfatti della vita in generale", ha concluso l'esperto.

Certo, una visione sicuramente molto capitalistica della questione, che a tratti potrebbe sembrare ovvia e, perché no, pure raccapricciante. Spendere il proprio denaro per ridurre la sofferenza potrebbe sembrare lecito nel 2022, ma a volte dovremmo interrogarci se questa sia la vera felicità o un semplice placebo che ci consente di distogliere lo sguardo da problemi molto più gravi.