Avere soldi sul Play Store gratuitamente? Si può ufficialmente su Android

Il Play Store è il negozio di Google preinstallato su miriadi di dispositivi Android e fa quindi da perno per l'esperienza di molti utenti. Alcune applicazioni disponibili al suo interno sono tuttavia a pagamento e qualcuno potrebbe dunque chiedersi se c'è un metodo per avere gratuitamente soldi sul Play Store: ora la risposta è affermativa.

Ebbene, si fa riferimento al sistema di ricompense Google Play Points, che è disponibile anche in Italia da gennaio 2021 e ha ricevuto delle novità. Per chi non lo sapesse, generalmente l'ottenimento degli appositi punti legati a questo sistema sarebbe legato alla spesa effettuata all'interno del Play Store (ad esempio, di base 1 punto sarebbe l'equivalente di un euro speso all'interno del negozio digitale di Google).

Tuttavia, di recente abbiamo notato che, avviando il Play Store, premendo sull'icona dell'account collocata in alto a destra e selezionando il riquadro "Play Points", nella sezione "Guadagna" sono comparse alcune possibilità interessanti che non richiedono di spendere nulla per guadagnare punti. Più precisamente, scorrendo la pagina verso il basso può comparire la sezione "Prova nuovi giochi e app per guadagnare".

In quest'ultima abbiamo notato la presenza di richieste a tempo, che solitamente forniscono 5 Play Points. Ad esempio, al momento in cui scriviamo è attiva la possibilità di ricevere i punti installando per un giorno l'app Orologiaio - Favoloso Match 3. Inoltre, premendo sulla scheda "Vantaggi" abbiamo notato la presenza di un "Premio", che abbiamo riscattato anche in questo caso senza sborsare alcunché. Non è chiaro se tutti gli utenti siano idonei a iniziative di questo tipo, ma si tratta sicuramente di una possibilità interessante, che può consentire di mettere da parte punti senza spendere nulla.

Certo, raggiungere i 100 Play Points richiesti nella sezione "Usa" per ottenere 1 euro di credito Google Play può richiedere parecchio, ma tenendo d'occhio la questione si potrebbe tutto sommato riuscire a raggiungere il giusto numero di punti in un periodo di tempo non esagerato (si arriva anche fino a 10 euro di credito con 1.000 punti, ma ci sono ricompense che richiedono molti meno Play Points, ad esempio quelle relative alle microtransazioni di determinati giochi).

Ricordiamo in ogni caso che, per iniziare ad accumulare punti, bisogna ovviamente aver scelto di partecipare al programma Google Play Points. Fare questo è molto semplice, in quanto basta avviare il Play Store, fare tap sull'icona del profilo presente in alto a destra, selezionare la voce "Play Points" e premere in seguito su "Partecipa". Dovete tra l'altro sapere che all'estero si stanno effettuando test per pagare le app direttamente con i Play Points (senza dunque passare per credito e altro), anche se per il momento questa possibilità non sembra essere attiva in Italia.