Le sole AirPods hanno generato entrate superiori a Spotify, AMD e Nvidia: l'infografica

Le AirPods sono la nuova gallina d'oro di Apple. Il colosso di Cupertino, a fronte di un calo delle vendite degli iPhone, ha infatti trovato negli auricolari senza fili un'ancora a cui aggrapparsi. I dati diffusi da alcuni analisti dimostrano ancora una volta come la Mela Morsicata abbia fatto centro.

L'analista Kevin Rooke, infatti, ha rilasciato l'infografica che vi proponiamo in calce, in cui viene mostrato come le entrate generate dalla sola divisione AirPods di Apple (che viene messa a bilancio sotto la voce "altre entrate" in cui figura anche Apple Watch) siano superiori a società come Adobe, NVIDIA, AMD, Spotify e Twitter.

Ma non è tutto, perchè i 12 miliardi di Dollari di fatturato delle AirPods (un dato in aumento del 125% su base annua, con crescita esponenziale registrata negli ultimi 24 mesi) hanno superato quelli di Twitter, Spotify e Shopify messi insieme. Un dato davvero impressionante, che rende ancora più chiaro il successo ottenuto dagli auricolari.

Rooke sostiene che, qualora il trend dovesse continuare anche nell'anno da poco iniziato, entro fine 2020 le entrate delle AirPods potrebbero superare addirittura quelle di Uber. Distanziate invece Tesla e Netflix, che sono rispettivamente a 25 e 20 miliardi di Dollari.

Non è noto però che tipo d'impatto abbiano avuto le nuove AirPods Pro, che sono state lanciate sul mercato qualche mese fa.