Sul Sole si è aperto un gigantesco e colossale 'buco'

Qualche giorno fa gli scienziati della NASA hanno individuato una gigantesca regione nera sul sole, chiamata buco coronale, grazie ai dati del Solar Dynamics Observatory. Ovviamente non si tratta di un vero foro, ma di una regione superficiale della superfice della nostra stella dove la temperatura è più fredda. Adesso c'è un secondo "buco".

"L'attuale buco coronale, quello più grande in questo momento, ha un diametro compreso tra 300.000 e 400.000 chilometri", ha dichiarato a Insider via e-mail lo scienziato Alex Young della NASA. "Si tratta di una grandezza di circa 20-30 Terre allineate una dopo l'altra." Ovviamente, affermano gli scienziati, eventi come questi fanno parte della normale attività del sole.

La nuova "zona fredda" aperta ancora più recentemente è invece larga circa 18-20 terre. I buchi coronali rilasciano venti solari nello spazio, che possono danneggiare i satelliti e creare delle vere e proprie spettacolari aurore. Questi venti possono arrivare ad avere velocità superiori a 800 chilometri al secondo.

"La forma di questo buco coronale non è particolarmente speciale. Tuttavia, la sua posizione lo rende molto interessante", ha dichiarato a Insider Daniel Verscharen, professore associato di fisica dello spazio e del clima all'University College di Londra. "Mi aspetterei che un po' di vento da quel buco nella corona arrivi sulla Terra tra venerdì notte e sabato mattina di questa settimana."

A proposito, ma quante terre possono entrare all'interno del Sole?