Sul Sole sono apparse le intense macchie solari 'predette' diversi giorni fa

Grazie alla particolare tecnica di analisi dell'attività solare nota come "eliosismologia", gli scienziati del National Solar Observatory (NSO) sono stati in grado di "predire" la comparsa di intense macchie solari, indirizzate verso di noi proprio dal giorno del ringraziamento.

L'NSO, essendo noi umani oramai una civiltà fortemente dipendente dalla tecnologia, ha premura di tenere sotto controllo l'attività solare 24h su 24 e 7 giorni su 7, al fine di raccogliere quanti più dati possibili sull'attività della nostra stella e su possibili "tempeste" dannose.

Qualche giorno fa gli studiosi - mediante i dati raccolti dal Global Oscillation Network Group (GONG) - sono stati in grado di predire la comparsa di alcune macchie solari, affermando che sarebbero state visibili (e quindi rivolte verso la Terra) proprio dal 26 novembre. Non si tratta di una previsione mistica, né tanto meno di una scienza che possa definitivamente scongiurare i pericoli delle tempeste magnetiche, ma può comunque farci fare notevoli passi avanti in tal senso.

L'eliosismologia è la chiave di tali piccole previsioni: si tratta sostanzialmente dello studio delle onde di pressione che si propagano senza sosta negli strati interni del Sole. È un po' come studiare la propagazione delle onde sismiche terrestri al fine di scoprire di più sulla composizione interna della Terra. Il nome però non deve trarre in inganno: sul Sole non v'è alcuna attività sismica, ma essendo il procedimento di rilevamento "simile", assume il nome di "-sismologia".

Grazie a questa tecnica gli osservatori dell'NSO sono in grado di osservare l'attività solare anche sul lato della stella che momentaneamente non è rivolto verso la Terra (il Sole impiega 25 giorni all'equatore per ruotare sul proprio asse, mentre ai poli circa 32). Questo concede un discreto margine di vantaggio: se la rete di osservazione GONG rileva dei cambiamenti interessanti sull'altra faccia del Sole, potremmo avere fino ad un decina di giorni di anticipo per prepararci a dovere (sia per osservazioni astronomiche e sia - soprattutto - per mettere al sicuro la nostra tecnologia qualora vi fosse una tempesta piuttosto intensa correlata alle macchie solari).

In questo modo è stata identificata, diversi giorni fa, la regione attiva denominata "Ar 2786", e che proprio in questo momento è già ben visibile. Per fortuna, non v'è alcun allerta di pericolosi "super-brillamenti" ma sarà sempre più frequente, ora che il Sole si è risvegliato, assistere a tali fenomeni