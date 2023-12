Sul Sole è appena spuntato un buco grande come 60 Terre

Sul Sole gli scienziati hanno appena notato un gigantesco buco nella sua atmosfera, che sta sprigionando un potente vento solare attraverso il sistema solare. Questo "foro", noto come buco coronale, si è posizionato in modo tale da dirigere un flusso di particelle direttamente verso la Terra.

Nonostante ciò, non c'è motivo di allarme: l'evento ha causato solo una lieve tempesta solare, ma contribuisce a un modello più ampio di attività solare tumultuosa mentre ci avviciniamo al massimo solare. La nostra stella attraversa cicli di attività, diventando più attivo con macchie solari, eruzioni solari, espulsioni di massa coronale e buchi coronali.

Questa attività raggiunge un picco, noto come massimo solare, prima di diminuire nuovamente verso il minimo solare, un periodo di calma relativa e attività minima. Questi cicli sembrano essere guidati, o coincidere, con i cicli magnetici del Sole, durante i quali il campo magnetico solare inverte la polarità e i suoi poli nord e sud si scambiano di posto.

Questo scambio avviene al massimo solare, previsto per il 2024.

I buchi coronali sono regioni ampie dove il campo magnetico solare si apre. Non possono essere visti in luce ottica, come le macchie solari; ma in lunghezze d'onda ultraviolette, appaiono come enormi macchie scure più fredde rispetto all'ambiente circostante. Poiché il campo magnetico è aperto, il vento che soffia costantemente dal Sole può sfuggire più facilmente, risultando in un flusso più potente di particelle solari e plasma nello spazio, che fluisce intorno a qualsiasi pianeta si trovi sul loro cammino.

Il buco attuale, al momento della scrittura, si è quasi completamente ruotato verso il lato opposto del Sole, ma è notevolmente grande, misurando circa 800.000 chilometri lungo il suo asse più lungo. Il buco era rivolto verso la Terra intorno al 2 dicembre, e il vento solare ci ha colpito nei giorni 4 e 5 dicembre, causando una tempesta solare di livello G1-G2, la più lieve che possa colpirci.