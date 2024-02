Il Sole è 'cambiato' con un anno di anticipo: le immagini sono spettacolari

Dopo aver scoperto un pianeta velocissimo, due immagini risalenti a febbraio 2021 e ottobre 2023 ci mostrano dei repentini e significativi cambiamenti del nostro Sole. Quali saranno le conseguenze sulla Terra?

Come prima cosa, è opportuno ricordare l’esistenza di un ciclo solare, la cui esistenza è stata dimostrata nel lontano 1843, quando Samuel Schwabe trascorse 17 anni osservando la variazione delle macchie solari. La sua durata? Circa 11 anni e si tratta nello specifico del periodo che intercorre tra il momento minimo e massimo di attività solare.

Il Sole è una grande palla di plasma, che ha la straordinaria proprietà di poter muovere un campo magnetico al suo interno. Una macchia solare è invece una regione ben precisa della sua superficie, la fotosfera. La sua particolarità risiede nell’avere una temperatura minore rispetto alle aree limitrofe e una forte attività magnetica.

Osservate nel corso di anni le macchie sembrano migrarelentamente dalle regioni polari a quelle equatoriali man mano che il ciclo solare progredisce. Ulteriori informazioni ci giungono direttamente dal Solar Orbiter lanciato il 10 febbraio 202 dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha acquisito immagini del Sole per tracciare i vari cambiamenti mentre ci dirigiamo verso il picco dell'attuale ciclo solare.

Al minimo solare del 2019, ovvero all’inizio del ciclo, c’era relativamente poca attività e solo poche macchie solari. Come potete invece osservare dalle incredibili immagini presenti al seguente link, nel corso degli anni le cose sono drasticamente cambiate.

Non si tratta però solo della presenza di più macchie. È infatti l'intera atmosfera solare che diviene sempre più ricca di campi magnetici, che successivamente vengono convertiti in energia termica. Tutto ciò, da spesso vita a fenomeni esplosivi come i brillamenti solari e le emissioni di plasma coronale.

A quanto pare dunque, dopo che il telescopio James Webb ha scoperto una galassia che non dovrebbe esistere, il 25esimo ciclo solare raggiungerà il suo picco con un anno in anticipo rispetto a quanto precedentemente previsto, ma cosa comporterà per la Terra?

In realtà siamo sufficientemente protetti dalla nostra atmosfera, tuttavia, comprendere il ciclo solare non è è fondamentale per garantire di ridurre al minimo i danni ai sistemi terrestri e orbitanti, tenendo ad esempio in considerazioni le eccessive radiazioni prodotte.