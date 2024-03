Il Sole potrebbe avere una coscienza, secondo un'assurda teoria

Si chiama "panpsichismo" e si tratta di un antico concetto filosofico. Oggi sembra essere tornato di moda, ma è scientificamente dimostrabile? Cerchiamo di capirne di più.

Il termine "panpsichismo" fu coniato nel XVI secolo dal filosofo italiano Francesco Patrizi e si riferisce ad un concetto filosofico (abbandonato quasi immediatamente) secondo cui anche gli oggetti hanno una coscienza. Ma non è tutto.

Nel 2004, il neuroscienziato e psichiatra Giulio Tononi propose quella che chiamò "Teoria dell'informazione integrata della coscienza", che suggerisce la presenza della coscienza praticamente ovunque e in ogni cosa.

Pian piano, ci fu una vera e propria rinascita panpsichista, fino ad arrivare nel 2014 con il rispettato neuroscienziato Christof Koch. Sosteneva infatti che se grumi di materia possono formarsi in corpi umani e diventare coscienti, non c'è motivo per cui gruppi di particelle elementari non possano fare lo stesso.

Dobbiamo però arrivare nel 2021 per trovare il massimo compimento di simili concetti. Il biologo Rupert Sheldrake, ha pubblicato un articolo in cui si chiedeva se il Sole stesso potesse essere cosciente.

"Non è necessario che la coscienza sia confinata al cervello. Il collegamento tra menti e sistemi fisici sembra avvenire attraverso campi elettromagnetici ritmici, che ovviamente sono presenti nel nostro cervello. Sono presenti anche dentro e intorno al Sole e questi potrebbero essere il collegamento tra la mente e il corpo del Sole stesso", ha dichiarato Sheldrake a Popular Mechanics. Ad essere onesti però, non c’è la minima prova a sostegno di questa teoria.

Dopo aver visto se le IA hanno una coscienza, non bisogna dimenticare che Sheldrake è un personaggio peculiare, che si è sempre occupato di tematiche decisamente discutibili. Provando però ad assecondare tale ipotesi, cosa potrebbe pensare il Sole?

"Potrebbe essere in grado di scegliere in quale direzione inviare eruzioni solari o espulsioni di massa coronale, che possono avere un enorme effetto sulla vita sulla Terra e verso le quali le nostre tecnologie sono molto vulnerabili", ha affermato lo stesso Sheldrake.

Samsung EP-TA800N 25W Caricabatterie a Ricarica Super Veloce, Po è uno dei più venduti oggi su