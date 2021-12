Il Sole potrebbe aver creato parte dell'acqua sulla Terra, ecco come

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy ha esaminato la fonte dell'acqua del nostro pianeta. Grazie alla polvere di un asteroide potremmo aver trovato una fonte importante ma che non avevamo considerato prima d'ora: il Sole. In che modo la nostra stella ha creato parte dell'acqua che oggi abbiamo sulla Terra?

Quando il vento solare interagisce con le minuscole particelle di polvere che si trovano sugli asteroidi, può creare una piccola quantità di acqua. Questa meccanismo potrebbe spiegare l'acqua presente sul nostro pianeta. I principali "portatori di acqua" della Terra sono infatti le condriti carbonacee, dei meteoriti che hanno la stessa composizione dei planetesimi (nei planetesimi si potrebbe creare la vita).

"Questo fenomeno potrebbe spiegare perché le regoliti di mondi senz'aria come la Luna contengono diverse percentuali di H20", spiegano gli autori del nuovo studio. La maggior parte degli isotipi dell'acqua sulla Terra corrispondono alle condriti carboniose. Una piccola percentuale tuttavia no, e il Sole è stato proposto come una delle possibili fonti.

Analizzando l'interno della polvere dell'asteroide Itokawa, portato sulla Terra dall'Agenzia di esplorazione aerospaziale giapponese (JAXA) nel 2011, gli scienziati hanno scoperto che gli ioni di idrogeno del Sole sono stati "impiantati" nella roccia, immagazzinando acqua dove non può essere toccata. A proposito, da dove proviene invece la maggior parte dell'acqua del nostro pianeta?

"La nostra ricerca suggerisce che il vento solare ha creato acqua sulla superficie di minuscoli granelli di polvere e questa acqua isotopica più leggera probabilmente ha fornito il resto dell'acqua terrestre", ha dichiarato il planetologo Phil Bland della Curtin University in Australia.