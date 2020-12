Il Sole ha emesso il suo più grande brillamento da tre anni a questa parte

Domenica 29 novembre 2020 il Sole si è scatenato nel suo più potente brillamento da tre anni a questa parte. All'evento è stato assegnato un "punteggio" di classe M4.4, vale a dire una tempesta solare di media intensità.

L'esplosione luminosa è stata accompagnata da un'espulsione di massa coronale, grandi rilasci di plasma dalla corona o dallo strato più esterno della nostra stella. Questo evento ha dato il via (con il botto!) a un nuovo ciclo solare (il 25esimo). Il precedente ciclo è durato dal 2008 al 2019 e gli scienziati stimano che sarà abbastanza silenzioso.

I brillamenti di classe M in genere innescano solo conseguenze minori sul nostro pianeta natale; quelli di classe X, invece, potrebbero essere in grado di causare blackout in tutto il mondo (un po' come il famosissimo evento di Carrington). Sebbene il bagliore sia apparso come classe M dalla Terra, potrebbe essere stato effettivamente un bagliore ancora più potente, poiché l'evento si è svolto parzialmente dietro il Sole.

"L'esplosione è stata parzialmente eclissata dal corpo del sole. Potrebbe essere stato un evento di classe X", ha riferito l' astronomo Tony Phillips su Spaceweather.com, descrivendo in dettaglio alcuni degli effetti tecnologici di questo bagliore. Sempre riguardo alla nostra stella preferita, recentemente gli scienziati del National Solar Observatory sono stati in grado di "predire" la comparsa di grandi macchie solari.