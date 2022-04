Il Sole potrebbe innescare più blackout radio nei prossimi giorni, ecco perché

Il Sole sta facendo le bizze. Sono state osservate 17 eruzioni solari provenienti da una singola macchia solare, chiamata 2975, negli ultimi giorni incluso un brillamento di classe X. Il brillamento del 30 marzo ha causato alcune interruzioni del segnale GPS e interferenze con le trasmissioni radio ad alta frequenza, ma non sarà l'unico.

"Prevedo problemi di ricezione radio e GPS in calo verso l'alba e il tramonto, specialmente per USA, Canada, Sud America, Hawaii, Africa occidentale e Europa occidentale", afferma Tamitha Mulligan Skov, ricercatrice meteorologica spaziale presso l'Aerospace Corporation. Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno ulteriori interruzioni.

Per la giornata di oggi, ovvero venerdì 1 aprile, il rischio di blackout radio sarà del 35%. L'evento potrebbe causare un'interruzione diffusa delle comunicazioni radio ad alta frequenza sul lato della Terra rivolto verso il sole, con una possibile perdita di segnale di un'ora (no, non si tratta di un pesce d'aprile). C'è anche una probabilità del 10% che possa verificarsi un forte blackout radio.

Un forte blackout radio è un evento relativamente comune che può verificarsi fino a 2.500 volte durante il ciclo di 11 anni di attività del sole, afferma la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti. I recenti bagliori stanno aumentando le possibilità di osservare spettacolari aurore boreali per tutti coloro che vivono nelle parti settentrionali dell'America e dell'Europa.

L'attività del sole è in aumento e dovremmo aspettarci altri eventi simili in futuro. Niente paura: è tutto normale, l'attività della nostra stella aumenterà gradualmente mentre ci dirigiamo verso il prossimo massimo solare, previsto intorno al 2025.