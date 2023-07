Il Sole e la Luna sono testimoni perfetti in tribunale, condannandovi o assolvendovi

Quando pensiamo alle prove presentate in tribunale, ci vengono in mente testimonianze oculari, rapporti di polizia o analisi del DNA. C'è però un tipo di esperto che sta diventando sempre più richiesto nei tribunali: l'astronomo. Questi professionisti del cielo stellato sono chiamati a fornire prove cruciali in una serie di casi.

Il lavoro di un astronomo in tribunale riguarda principalmente il calcolo delle posizioni e dell'illuminazione di corpi celesti come il sole e la luna. Queste informazioni possono essere fondamentali in una serie di situazioni.

Ad esempio, se qualcuno sostiene che un incidente d'auto sia stato causato dal sole che accecava la vista, un astronomo può confermare o smentire questa affermazione calcolando la posizione del sole rispetto alla strada e alla direzione di viaggio al momento dell'incidente.

Anche la luna può svolgere un ruolo importante nelle prove presentate in tribunale. Gli astronomi, infatti, possono fornire prove su quanto fosse luminosa la luna in una determinata notte, mentre le fasi della nostro satellite possono essere utilizzate per determinare quando si è verificato un evento specifico.

Nonostante la precisione delle informazioni fornite dagli questi scienziati, però, ci sono limiti a ciò che possono confermare. Non possono determinare, ad esempio, se la vista di una persona sia stata ostacolata da nuvole o da una finestra riflettente (creando una sorta di "scappatoia legale"), ma le loro competenze sono fondamentali per fornire un quadro più completo della situazione.