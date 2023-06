Sul Sole una macchia è così grande che può essere vista a occhio nudo

Le macchie solari sul nostro Sole sono un fenomeno sicuramente ben conosciuto, ma recentemente è stata osservata una di questa chiazza così grande che può essere vista senza telescopio. Chiaramente NON dovete osservare la nostra stella a occhio nudo, ma con le dovute precauzioni, per scrutare in sicurezza la macchia 4 volte più grande della Terra.

Per osservare l'evento basterà utilizzare dei semplici occhiali per le eclissi e, una volta fatto ciò, potrete notare una chiazza - chiamata ufficialmente AR3310 - visibile sulla superfice dell'astro.

Le macchie solari sono aree che appaiono più scure a causa di una temperatura leggermente inferiore, ma in cui il campo magnetico è "circa 2.500 volte più forte di quello terrestre, molto più alto che in qualsiasi altra parte della stella", spiega il National Weather Service.

Questo campo magnetico fa aumentare la pressione magnetica, mentre quella atmosferica circostante diminuisce. Ciò a sua volta abbassa la temperatura rispetto all'ambiente circostante perché il campo magnetico concentrato inibisce il flusso di nuovo gas caldo dall'interno del Sole verso la superficie.

Attualmente l'attività del Sole sta aumentando, ma non preoccupatevi! Tutto questo fa parte di un ciclo di 11 anni noto come ciclo di Schwabe, dove la "furia" della nostra stella aumenta o diminuisce ciclicamente. Il prossimo massimo solare (quando la nostra stella raggiungerà il suo picco) è previsto per luglio 2025, nel frattempo godetevi questa macchia gigante... ma non dimenticate le protezioni!