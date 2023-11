Il nostro Sole potrebbe non essere così grande come immaginavamo

Un duo di astronomi, armati di pazienza e tecnologia, ha scorto tra le pieghe della scienza un dettaglio che potrebbe riscrivere i libri di astronomia: il raggio del nostro Sole potrebbe essere leggermente più esile di quanto le analisi precedenti avessero delineato.

Questa scoperta è in realtà un tassello fondamentale che potrebbe modificare radicalmente la comprensione della gigantesca sfera ardente che mantiene in vita il nostro pianeta. I risultati, ancora in attesa di revisione paritaria, si basano sull'analisi delle onde sonore generate e intrappolate nel plasma incandescente dell'interno solare, note come modi di pressione o p-modes.

I suoni risonanti, simili al brontolio di un ventre affamato, possono rivelare i cambiamenti di pressione che avvengono nelle viscere solari. Gli astrofisici Masao Takata dell'Università di Tokyo e Douglas Gough dell'Università di Cambridge sostengono che le oscillazioni dei p-modes offrono una visione "dinamicamente più robusta" dell'interno solare rispetto ad altri tipi di onde sonore oscillanti. Per comprendere meglio, immaginiamo il Sole come una campana che risuona, non però per un singolo colpo ma in modo incessante.

Il sisma cosmico produce milioni di onde sonore oscillanti o 'modi', che gli scienziati possono misurare da lontano. Oltre ai p-modes, ci sono le onde g, che ondeggiano su e giù sotto la forza di gravità, e le onde f, che si verificano più vicino alla superficie stellare. Man mano che le stelle diventano più dense, emergono altri modi che possono essere utilizzati per descrivere le caratteristiche dell'oggetto. I modi f sono particolarmente utili per studiare il plasma rovente all'interno del Sole, mentre i p-modes sono più indicati per carpire le 'armoniche sferiche' dell'astro.

Quest'ultimi sono prodotti da fluttuazioni di pressione all'interno del Sole. Mentre queste onde si muovono verso l'esterno, colpiscono la superficie del corpo celeste (la fotosfera) e si riflettono verso l'interno, piegandosi mentre attraversano il plasma turbolento per rimbalzare su un'altra parte della superficie solare. Combinando un numero massiccio di questi modi, è possibile costruire un'immagine della struttura e del comportamento della palla incandescente.

Basando il raggio del Sole su misurazioni sismiche (e non su calcoli di luce visibile o termici), Takata e Gough sostengono che il raggio fotosferico solare è leggermente più piccolo rispetto al modello solare standard. Indipendentemente da quanto sia piccolo l'errore, l'astrofisica Emily Brunsden ha detto ad Alex Wilkins di New Scientist che cambiare il modello più tradizionale per adattarlo a tali scoperte non sarebbe una questione da poco. "Capire il motivo della loro differenza è complicato", ha detto Brunsden, "perché ci sono solo molte cose in gioco". Il preprint dell'articolo è stato pubblicato su arXiv.

