Quante volte il Sole ha orbitato intorno alla Via Lattea? Resterete increduli

Il nostro Sole, potrebbe sembrare una stella immobile nel cielo, ma è in realtà in un costante viaggio attraverso la Via Lattea. Gli scienziati hanno calcolato che, in circa 4,6 miliardi di anni, l'astro ha compiuto circa 20 giri completi attorno al centro della nostra galassia. Questo viaggio cosmico, che trascina con sé il nostro sistema solare.

Tutto questo a una velocità di 720.000 km/h. La Via Lattea, con il suo cuore nero costituito da un buco nero supermassiccio, Sagittarius A*, è un gigantesco disco rotante di stelle, gas e polvere. Il Sole, situato a circa 26.100 anni luce dal centro galattico, impiega circa 230 milioni di anni per completare un'orbita.

Questo periodo di tempo è notevolmente più lungo della durata della vita dei dinosauri sulla Terra e oltre 750 volte più lungo dell'esistenza dell'Homo sapiens. Tuttavia, il percorso non è stato sempre lo stesso. Secondo Victor Debattista, astrofisico all'Università di Central Lancashire, il Sole è nato probabilmente molto più vicino al centro della Via Lattea.

La metallicità della nostra stella suggerisce che sia nata a circa 16.300 anni luce dal nucleo galattico. Questo movimento verso l'esterno, noto come "migrazione radiale", è paragonabile a un surfista che cavalca un'onda lungo le braccia a spirale delle galassie come la nostra. Inizialmente, il periodo orbitale del Sole era molto più breve, circa 125 milioni di anni.

Con la migrazione verso l'esterno, il periodo orbitale è aumentato, ma ciò ha richiesto miliardi di anni. Questo significa che l'astro ha effettivamente completato più giri attorno alla Via Lattea di quanto suggerito dalla nostra stima iniziale, sebbene il numero esatto non sia chiaro. La migrazione radiale non è un fenomeno unico; si stima che circa la metà delle stelle nel vicinato solare siano nate altrove e siano state spinte verso l'esterno.

A tal proposito: sapete quanti giri ha fatto la Terra intorno al Sole?