Dal Sole è partito un filamento di plasma che si estende per 200.000 chilometri

Il Sole sembra essere molto attivo ultimamente, almeno rispetto al precedente ciclo. Un paio di giorni fa, infatti, la nostra stella ha rilasciato un filamento di plasma che si estende per 200.000 chilometri di lunghezza, poco più della metà della distanza tra la Terra e la Luna.

Come sempre, l'evento è stato accompagnato da espulsioni di massa coronale che, a loro volta, possono creare delle tempeste geomagnetiche come quelle che si sono abbattute sul nostro pianeta qualche tempo fa. In particolare, il 2 ottobre, il Sole ha emesso un bagliore di classe X, la classe più intensa della sua categoria.

Tutti i tipi di bagliori possono influenzare la tecnologia sulla Terra, addirittura una tempesta solare potrebbe mandare KO l'internet globale, ma più potenti sono e più il rischio aumenta. Comunicazioni radio, reti elettriche, segnali di navigazione e persino le installazioni militari possono essere interrotte dall'attività solare, lo stesso vale per i veicoli spaziali e perfino per gli astronauti.

Quando il Sole raggiungerà l'apice del suo ciclo solare, si prevede che l'attività del nostro astro aumenterà con l'emergere di nuove macchie solari. Nel frattempo il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA sta ottenendo fotografie a più lunghezze d'onda del corpo celeste per aiutare nello studio delle sue caratteristiche e attività.