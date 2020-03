Il Sole, una stella molto potente e incredibilmente rumorosa

Nell'agosto 2018, la NASA ha lanciato una missione per osservare da distanza ravvicinata il Sole. Si chiama Parker Solar Probe ed è progettata per resistere a temperature altissime. La sonda si avvicinerà alla corona solare, una parte più calda perfino della sua superficie, per svelare i suoi segreti.

Il veicolo prenderà anche le misure del plasma caldo che fuoriesce dalla corona del Sole e scorre attraverso lo spazio, il vento solare (ciò che causa le aurore sulla Terra). Finora, Parker ha scoperto che ci sono cambiamenti drammatici nelle vibrazioni dei campi magnetici provenienti dal Sole, che sembrano indebolirsi man mano che si allontanano. Sebbene i risultati non siano ancora conclusivi, è possibile che queste interazioni magnetiche siano ciò che riscalda la corona del Sole e accelera il vento solare.

Un'altra cosa che hanno ottenuto gli scienziati è il "rumore della stella". Non c'è microfono a bordo della sonda solare, il veicolo spaziale, infatti, sta misurando le frequenze e le ampiezze delle onde di pressione nel vento solare. Gli scienziati sono entusiasti di questi risultati iniziali e sono davvero fiduciosi che ulteriori dati provenienti dalla sonda Parker sveleranno i segreti rimanenti del Sole.

Tuttavia, la nostra bella stella non è silenziosa, il contrario! Non possiamo sentirlo perché le onde sonore non hanno modo di raggiungerci nel vuoto dello spazio. Se potessimo sentirlo, però, il suo "ruggito" produrrebbe circa 110 decibel, lo stesso volume degli altoparlanti in un concerto rock. Il Parker Solar Probe non è l'unico modo per ottenere informazioni sul corpo celeste: l'Agenzia spaziale europea e la NASA hanno lanciato recentemente un orbiter che osserverà senza sosta la nostra bella stella. Inoltre, anche il Daniel K. Inouye Solar Telescope osserverà in futuro l'astro ed ha già realizzato scatti eccezionali.