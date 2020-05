Il nostro Sole è una stella stranamente 'tranquilla' rispetto alle altre dell'universo

In una nuova ricerca alcuni astronomi hanno confrontato il nostro Sole con delle altre stelle molto simili. Il risultato ha dell'incredibile: il nostro astro è incredibilmente più "tranquillo" rispetto a quelle analizzate.

"Siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che la maggior parte delle stelle simili al Sole siano molto più attive", dichiara Alexander Shapiro, fisico del Max Planck Institute for Solar System Research in Germania e coautore della nuova ricerca. Gli esperti hanno voluto confrontare l'attività nota della nostra stella, ricostruendo gli ultimi 9.000 anni di attività.

Gli astronomi hanno ristretto una raccolta di decine di migliaia di stelle concentrandosi su quelli con la stessa temperatura superficiale, gravità superficiale, età e metallizzazione. Quindi, hanno diviso queste stelle in due lotti: uno contenente 369 stelle che ruotano ogni 20-30 giorni e l'altro con 2.529 stelle dove gli astronomi non sono riusciti a calcolare i tempi di rotazione.

Le stelle con tassi di rotazione noti erano in media molto più attive di quanto lo sia stato il nostro Sole negli ultimi 9.000 anni, circa cinque volte più attive. Le stelle senza tempi di rotazione erano meno attive, molto più in linea con il nostro astro. Questa divisione netta è ancora un mistero per gli scienziati.

Siamo stati davvero fortunati.