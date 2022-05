Sul Sole ci sono degli strani puntini luminosi e si è finalmente capita la causa

Il nostro Sole, oltre a essere fonte di vita per tutti gli essere viventi che si trovano sulla Terra, è anche una palla di plasma piena di misteri. Sulla superficie della stella sono presenti delle "piccole" macchioline che emergono e svaniscono in meno di un minuto, che gli scienziati chiamano "punti solari".

Questo fenomeno è creato presumibilmente dal magnetismo del corpo celeste, poiché i cambiamenti del campo magnetico svolgono un ruolo enorme in tutti i fenomeni solari. Non sappiamo esattamente come funzioni quest'ultimo, ma le linee del campo magnetico risultanti sono numerose, dinamiche e complesse (intanto, ecco una delle foto più dettagliate del Sole).

Così un team di scienziati, guidato dall'astrofisico Sanjiv Tiwari del Lockheed Martin Solar and Astrophysics Laboratory, ha esaminato più da vicino una di queste regioni. Nel corso di circa un'ora sono stati osservati e caratterizzati circa 170 punti. In media, questi punti avevano un diametro di circa 675 chilometri e duravano solo 50 secondi.

Per capire cosa scatenasse la creazione di queste "lentiggini", gli esperti hanno utilizzato un software che simula la magnetoidrodinamica dell'atmosfera solare chiamato "Bifrost". Secondo quanto affermato, i puntini potrebbero essere momenti di riconnessione delle linee del campo magnetico che emergono dalla superficie solare.

Non tutti i punti vengono creati per questo motivo, quindi potrebbero esserci più percorsi di formazione. Parlando di misteri, per quale motivo c'è stato un periodo in cui il Sole è stato in silenzio per 70 anni?