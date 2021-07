A soli 11 anni si laurea in fisica: il suo obiettivo? Diventare un cyborg immortale

In Belgio, esattamente all'Università di Anversa, un ragazzo di 11 anni si è recentemente laureato in fisica con il massimo dei voti. Sicuramente qualcosa che non si vede tutti i giorni, e i piani del giovane neolaureato sembrano essere ben definiti per il futuro: tra le tante cose ha intenzione di diventare immortale, letteralmente.

"Non mi interessa davvero se sono il più giovane", ha dichiarato il giovane Laurent Simons al giornale locale, il De Telegraaf. "Si tratta di ottenere conoscenza". Il ragazzo ha poi continuato l'intervista, affermando: "questo è il primo pezzo del puzzle nel mio obiettivo di sostituire parti del corpo con parti meccaniche", aggiungendo che il suo obiettivo è "l'immortalità". In poche parole, vorrebbe diventare una sorta di cyborg.

Per questo motivo, Simons sta attualmente cercando di studiare la fisica quantistica (certamente un hobby ben diverso dagli altri suoi coetanei). "Voglio essere in grado di sostituire il maggior numero possibile di parti del corpo con parti meccaniche", continua il neo laureato. "Ho tracciato un percorso per arrivarci. Puoi vederlo come un grande puzzle".

Secondo Simons, infatti, sono necessarie due cose in uno studio del genere: acquisire conoscenze e applicarle. "Per raggiungere il secondo obbiettivo, voglio lavorare con i migliori professori del mondo", afferma il ragazzo. La brillante carriera accademica del piccolo, ambizioso, genio sembra essere appena all'inizio.

"Quest'anno ha anche seguito alcuni corsi del master. Dopo l'estate, inizierà ufficialmente il suo master", ha dichiarato al De Telegraaf un portavoce dell'Università di Anversa.