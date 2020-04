Per 'soli' 750.000 dollari, quest'uomo ti porta nel luogo più profondo della Terra

Conosciuto come abisso Challenger, si tratta del luogo più profondo della Terra ed è situato ad una profondità compresa tra i 10898 e i 10 994 metri sotto il livello del mare. Esplorare questo luogo non è impossibile, e si può fare alla "modica cifra" di 750.000 dollari.

Il viaggio dura otto giorni e include tre immersioni nell'abisso. La guida è Victor Vescovo, un ufficiale di marina in pensione che nell'aprile 2019 ha battuto il record mondiale per la massima profondità mai raggiunta dall'uomo a 10.928 metri, battendo il precedente primato appartenente a James Cameron (sì, il regista).

L'uomo definisce l'esperienza il contrario di un lancio di razzi; nulla sembra cambiare nella capsula sommergibile quando si scende, tranne quel misuratore di profondità digitale che aumenta sempre di più, con pressioni mortali che potrebbero uccidere all'instante. Non c'è, inoltre, alcuna restrizione per scendere in questi luoghi: le persone devono avere solamente un peso inferiore a 100 chilogrammi per passare attraverso un portello abbastanza stretto.

La capsula dell'equipaggio rimane sicura durante l'immersione e non c'è alcun tipo di decompressione o altri stress fisici sul corpo. Con un po' di fortuna è possibile osservare anche la vita del luogo, creature incredibili che riescono a sopravvivere a pressioni inumane; per lo più cetrioli di mare e crostacei. Tuttavia, Vescovo descrive il luogo più come un "deserto".

Quanto tempo dura un'immersione? Il tempo più lungo trascorso dall'uomo in fondo abisso Challenger è stato di poco più di 4 ore. Ci vogliono, inoltre, 4 ore per scendere e 4 per salire, quindi il tutto dura circa 12 ore. Grazie ai recenti miglioramenti della potenza, però, è possibile aumentare l'esplorazione del fondo oceanico di due ore, portando il totale a circa sei-otto ore.