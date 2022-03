La solidarietà all'Ucraina, dal 19enne Jack Sweeney ad Airbnb: 3 storie di unione

Nell'ambito di quanto sta accadendo in Ucraina non ci sono solamente sanzioni contro la Russia da parte delle grandi aziende, vista l'enorme solidarietà legata ai comuni cittadini che si è venuta a creare. In questo momento di difficoltà, esistono anche delle storie di unione, che partono dal mondo tech e abbracciano le persone.

La prima storia è relativa ad Airbnb: non a un'iniziativa legata direttamente al ben noto servizio che permette di trovare alloggio, bensì a un'operazione di sostegno messa in atto dalle persone che sono solite usare il portale online. Infatti, stando anche a quanto riportato da Fortune, alcuni utenti hanno deciso di prenotare alloggi in Ucraina per sostenere la popolazione locale. Chiaramente le persone che stanno effettuando quest'operazione non hanno intenzione di recarsi a Kiev o in altre zone, ma l'obiettivo è quello di far avere direttamente e rapidamente soldi agli ucraini coinvolti.

In una comunicazione fornita a Fortune, Airbnb si è detta onorata di supportare la causa, rinunciando alle tariffe che tratterrebbe solitamente dalle prenotazioni per quel che concerne l'Ucraina. In ogni caso, chiaramente è bene prestare attenzione a questo metodo di effettuare donazioni, in quanto, seppur possa tornare utile in determinati casi, il timore è quello che i russi possano fingersi la popolazione ucraina, intascandosi i soldi legati alla prenotazione degli alloggi. Insomma, è bene stare attenti a come si effettuano le donazioni, ma chiaramente l'enorme sostegno mostrato dagli utenti di Airbnb non è di certo passato inosservato e rappresenta una storia di unione non di poco conto. Su Twitter non mancano messaggi di persone coinvolte che hanno ringraziato col cuore per il sostegno ricevuto.

Un'altra storia arriva dalla Florida, più precisamente da uno studente 19enne dell'University of Central Florida. Ci riferiamo a Jack Sweeney, il ragazzo che aveva fatto parlare di sé per via del bot in grado di tracciare il jet privato di Elon Musk. In questo caso, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica, Sweeney ha ora deciso di usare la sua creazione per sostenere l'Ucraina, lanciando un nuovo bot in grado di tracciare i movimenti dei jet degli oligarchi russi. Certo, si fa riferimento a dati pubblici, ma l'intento del 19enne era quello di rendere il più semplice possibile l'accesso agli spostamenti di personaggi associati a Putin. Chiaramente in questo caso si tratta di una storia ben diversa da quella citata in precedenza, ma il fatto che il ragazzo stia cercando di rispondere alla situazione coi mezzi a sua disposizione non è passato inosservato.

La terza e ultima storia (non per importanza, ovviamente) è quella relativa all'ingegnere ucraino Oleg Kutkov, che aveva acquistato da eBay una parabola legata a Starlink ed è riuscito a collegarsi a Internet mediante quest'ultima adesso che Elon Musk ha attivato l'Internet satellitare di SpaceX in Ucraina. Kutkov ha recentemente pubblicato uno speedtest da Kiev su Twitter, mostrando che effettivamente il servizio è operativo e che, stando al suo test, è possibile ricevere il segnale in pochi secondi.

In un seguente tweet, l'ingegnere ha spiegato che per il momento nella sua zona sia la fibra che la connessione LTE sono ancora attivi, ma che Starlink potrebbe tornare utile come "canale di backup". La storia di Kutkov è stata raccontata nel dettaglio da The Verge e dimostra quanto un segno di solidarietà di questo tipo possa aiutare le persone anche in modi "inaspettati" (l'ingegnere non ha ricevuto la parabola direttamente da SpaceX, ma l'aveva comprata per fare reverse engineering quando il servizio non era ancora attivo).

Chiaramente le tre storie approfondite in questa sede sono solamente degli esempi di solidarietà legati al mondo tech, ma le iniziative a sostegno dell'Ucraina vanno ben oltre. A tal proposito, tramite il portale ufficiale di UNICEF è possibile effettuare donazioni, così da fare la propria parte.