Il grande, solitario squalo bianco non è poi così solitario

I grandi squali bianchi sono tra le specie più studiate e, forse, più conosciute, grazie anche alla moltitudine di film e documentari girati negli anni. Tuttavia c’è ancora molto da scoprire sul loro comportamento e, in special modo, sembra che questa specie sia, in uno determinato periodo dell’anno, anche gregaria.

Siamo sempre stati abituati a vedere i grandi squali bianchi, i più grandi predatori tra i pesci, sempre come macchine da predazione perfette, precise, letali e… solitarie. Sì perché in natura questo animale caccia da solo ed è estremamente solitario ma ora, con questo nuovo studio della Macquarie University, New South Wales, Australia, dobbiamo probabilmente rivalutare quanto affermato. E’ stato infatti notato che questi squali bianchi, in determinate zone ed in alcuni periodi dell’anno, si riuniscono in piccoli gruppetti e tendono a cacciare in maniera cooperativa.

La zona in cui questi animali si riuniscono è situata in Australia e le prede principali sono rappresentate dalle foche. In un’area relativamente ristretta, in periodi dell’anno precisi, dunque, un gran numero di squali si incontra formando dei gruppetti. Ma come si fa a capire se questi gruppi sono il risultato di una aggregazione casuale o, come sostiene lo studio, sono invece frutto di una scelta da parte di questi predatori? Ebbene, per capire ciò sono state scattate centinaia di foto ai vari esemplari di ogni gruppo per più anni consecutivi.

In particolare, sono state prodotte, nell'arco di tre anni, foto di quasi trecento esemplari diversi intorno a queste aree di caccia alla foca e si è notato che molti di questi passano più tempo con altri squali, diciamo così, “amici”, tanto da escludere che il loro incontro sia soltanto frutto del caso. Dietro a questi incontri sembra che ci sia, quindi, una scelta da parte dell’animale che decide con chi cacciare e con chi no. Le comunità che sono state trovate sono in numero di quattro e sono distinte.

Gli squali bianchi, benché solitari per gran parte del tempo, sembrerebbero formare gruppi più o meno stabili in determinati periodi dell’anno seguendo le preferenze piuttosto che l’istinto anche se, al momento, non si sa il perché di questo comportamento.