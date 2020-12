La solitudine può cambiare la struttura del cervello in modi veramente unici

La solitudine è un problema che colpisce molti di noi, specialmente gli adulti di mezz’età e gli anziani - che però avrebbero qualche “asso nella manica” per affrontarla -. Pochi però sanno che il modo in cui influisce sulla nostra salute comprende anche dei cambiamenti al cervello unici per ogni persona che ne soffre.

Uno studio recente pubblicato su Nature Communications e che ha analizzato i dati della risonanza magnetica (MRI), la genetica e le autovalutazioni psicologiche di circa 40.000 adulti di mezza età e anziani volontari ha infatti permesso ai ricercatori di scoprire differenze sostanziali nel cervello delle persone sole.

Confrontando i dati MRI dei partecipanti sono state individuate delle variazioni nel volume delle regioni del cervello coinvolte in attività come ricordare, immaginare, pensare ad altre persone e pianificare il futuro, tutte parte della “rete predefinita”. Chi soffre di solitudine, infatti, a quanto pare avrebbe reti predefinite strettamente collegate tra loro e dal volume di materia grigia sorprendentemente maggiore; sono state poi notate anche differenze nel fascio di fibre nervose detto fornice, il quale si occupa di trasportare i segnali dall’ippocampo alle suddette regioni e risulterebbe meglio conservata nel caso delle persone sole.

Il fatto che la struttura e la funzione di queste regioni del cervello siano positivamente associate alla solitudine potrebbe essere dovuto al fatto che chi ne soffre ha maggiori probabilità di usare l'immaginazione, i ricordi del passato o qualsiasi altro appiglio nella speranza che il futuro gli sorrida.

L’autore dello studio Nathan Spreng della McGill University ha dichiarato: “In assenza di esperienze sociali desiderate, gli individui soli possono essere orientati verso pensieri diretti internamente come ricordare o immaginare esperienze sociali. Sappiamo che queste capacità cognitive sono mediate dalle regioni del cervello di rete predefinite. Quindi, questa maggiore attenzione all'auto-riflessione e possibilmente alle esperienze sociali immaginate, coinvolgerebbe naturalmente le funzioni basate sulla memoria della rete predefinita”.

Anche il suo collega Danilo Bzdok, co-autore dello studio e ricercatore presso il Quebec Artificial Intelligence Institute, ha speso qualche parola sul risultato delle loro analisi: “Stiamo appena iniziando a comprendere l'impatto della solitudine sul cervello. L'espansione delle nostre conoscenze in questo settore ci aiuterà ad apprezzare meglio l'urgenza di ridurre la solitudine nella società odierna”.

