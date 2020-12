SOLOperilWEEKEND MediaWorld: Motorola RAZR 5G Black al minimo!

Dopo averci tentati con Samsung Galaxy Note 10 Lite a un prezzo eccezionale, MediaWorld ci presenta oggi un'interessante offerta a tempo che varrà per tutto il weekend. Mentre scriviamo è infatti approdato tra le offerte del gigante dell'elettronica il meraviglioso Motorola Razr 5g in versione Black brandizzato Vodafone.

Il foldable di Motorola sarà offerta solo per oggi e domani al prezzo di 1199 Euro, ovvero il minimo attuale. Ricordiamo che il prezzo di listino del dispositivo è di 1599 Euro e che ha raccolto un enorme successo al lancio di settembre, andando sold-out in appena 2 minuti.

La seconda generazione di pieghevoli Motorola vanta al suo interno un SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, affiancato da una GPU Adreno 620, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La conchiglia nasconde al suo interno un generoso display POLED FullHD+ da 6,2 pollici di diagonale e uno schermo secondario G-OLED da 2,7 pollici sul frontale.

Come di consueto vi ricordiamo che Mediaworld offre il ritiro gratuito in negozio entro 24/48h senza alcun costo aggiuntivo. La modalità di pagamento è a discrezione dell'utente e si potrà scegliere di pagare sia online che direttamente in negozio contestualmente alla consegna. La garanzia sarà valida 24 mesi a partire dal giorno di consegna per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti durante l'uso.



Per aiutarvi a scegliere al meglio, potete dare un'occhiata alle nostre foto dall'evento di presentazione di Motorola Razr 5G.