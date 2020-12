Solo per il Weekend MediaWorld: Xiaomi Redmi Note 8 Pro sotto i 200 Euro!

Dopo avervi segnalato la possibilità di acquistare un iPhone a un prezzo inferiore ai 300 Euro, continuiamo a spulciare le promozioni del giorno per trovare quelle più adatte alle vostre esigenze. Adesso è il turno di Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB, venduto in offerta a tempo da MediaWorld al prezzo di 199.99 Euro.

L'offerta si inserisce nell'ambito delle offerte a tempo Solo per il Weekend e saranno valide solo fino alla mezzanotte di oggi.

La serie di best-buy Xiaomi ha fatto innamorare milioni di persone in tutto il mondo, segnando record impressionanti di vendite. Successo meritato, vista l'eccezionale qualità complessiva del device.

Si tratta infatti di un eccellente smartphone lanciato poco più di un anno fa, basato sul chipset Helio G90T di MediaTek, SoC ottimizzato per i giochi e dotato di raffreddamento a liquido. Xiaomi Redmi Note 8 Pro presenta un generoso display FullHD+ da 6,53 pollici e un generoso modulo batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida. A completare la scheda tecnica un modulo quad-camera con sensore principale da 64 megapixel, grandangolo da 8 MP, macro da 2 MP e un quarto sensore per la modalità ritratto. Sul frontale una eccellente fotocamera da 20 MP con supporto HDR, per selfie e videoconferenze sempre al top.

La variante in offerta ha taglio di memoria da 6/128GB con slot di espansione MicroSD, disponibile nelle colorazioni Blue e Black.

Come di consueto, vi ricordiamo che MediaWorld prevede la possibilità di ritiro in negozio, con pagamento sia online che contestualmente al ritiro e garanzia Italia della durata di 24 mesi.