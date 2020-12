SOLOperOGGI MediaWorld: SAMSUNG Galaxy Note10 Lite in offerta a tempo!

Torniamo da MediaWorld che,dopo l'interessante SAMSUNG GALAXY A42 5G sotto i 270 Euro, ci vuole tentare con la serie di offerte a tempo SOLOperOGGI e in particolare con SAMSUNG Galaxy Note10 Lite e il suo fantastico pennino ad appena 388 Euro nelle colorazioni Aura Black e Aura Glow.

Il meraviglioso entry level della serie Galaxy Note può rappresentare una ghiottissima occasione per chi vuole entrare nel mondo di s-pen per la prima volta, ma anche per via del suo generoso Infinity-O-Display SuperAmoled da 6,7", una batteria da 4500mAh che porta tranquillamente a sera e un comparto fotografico di tutto rispetto per la fascia di prezzo, con una camera principale da 32MP. Il dispositivo viene venduto nel taglio da 6/128GB, rendendolo estremamente interessante per chi cerca un buon compromesso in termini di spazio interno.

Se volete fare o farvi questo regalo, non vi resta che seguire il link e accaparrarvelo. Mediaworld offre il ritiro gratuito in negozio entro 24/48h senza alcun costo aggiuntivo. La modalità di pagamento è a discrezione dell'utente. Si potrà scegliere di pagare sia online che direttamente in negozio contestualmente alla consegna. La garanzia sarà valida 24 mesi a partire dal giorno di consegna per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti durante l'uso.

Per approfondire ed effettuare una scelta più consapevole, potete dare uno sguardo alla nostra recensione di Samsung Galaxy Note10 Lite.