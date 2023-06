Solstizio d'estate 2023, ecco cosa sapere sul giorno più lungo dell'anno

Sta per arrivare l'estate (nonostante il tempo degli ultimi giorni) e come da tradizione ci sarà anche il solstizio d'estate, considerato il giorno più lungo dell'anno. Quest'ultimo avverrà mercoledì 21 giugno e segna il punto esatto in cui l'emisfero settentrionale punta direttamente verso il Sole.

Questo è il primo dei due solstizi durante l'anno, ma il secondo si svolge a dicembre. L'asse terrestre ha un'inclinazione di circa 23,4 gradi, rispetto alla sua orbita attorno al Sole, e il 21 giugno l'emisfero nord sarà inclinato nel punto più vicino alla nostra stella, mentre quello sud è inclinato più lontano dall'astro.

Tra equinozi e solstizi molti potrebbero confondersi, ma la differenza tra i due è semplicemente il numero di ore di luce diurna che riceviamo. Il solstizio d'estate segna il giorno più lungo e il solstizio d'inverno segna il più corto. Un equinozio si verifica fondamentalmente quando la Terra è a metà strada tra i due solstizi e quando il Sole attraversa l'equatore celeste; gli equinozi - in primavera e in autunno - si verificano invece quando l'asse terrestre non è inclinato verso l'esterno o verso il sole.

Preparatevi, perché in Italia l'evento avverrà precisamente alle 16:57, ovvero quando la nostra stella sarà nel punto più alto. Si tratta di un avvenimento che si verifica in molte parti del mondo, ma l'evento più famoso si svolge probabilmente a Stonehenge nel Regno Unito, dove il sito neolitico sarà aperto gratuitamente a tutti.